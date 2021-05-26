Красноярск, , 05:09 — REGNUM В среду, 26 мая, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:50 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 26 на 27 мая ожидается до +5…+7 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 27 мая, в Красноярске до +16…+20 °C днём и +8…+12 °C ночью, облачно, днём дождь.

В пятницу, 28 мая, в Красноярске ожидается до +9…+14 °C днём. Ночью — до +4…+5 °C. Облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26−27 мая на севере центральных районов Красноярского края местами ожидаются заморозки до — 2 °C.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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