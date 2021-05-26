Пекин, , 05:02 — REGNUM Транс-провинциальные инспекции тюрем были начаты в середине мая в Китае, объявила Верховная народная прокуратура КНР, передает агентство Синьхуа.

Первая в этом году подобная кампания продлится месяц. По данным прокуратуры, отныне на регулярной основе будет проводиться серия инспекций тюрем во всех провинциях. Было направлено семь групп инспекторов, отобранных из сотрудников органов прокуратуры в Хэйлунцзяне, Юньнани, Шанхае, Хунани, Цзилине, Гуанси и Сычуани, для проверки тюрем в Цзянсу, Шаньси, Внутренней Монголии, Цзянси, Хэнани, Чунцине и Ганьсу.

Кампания направлена на изучение работы тюрем в области смягчения наказания, условно-досрочного освобождения, временного исполнения наказания за пределами тюрьмы, тюремного управления, обучения преступников и защиты прав и интересов преступников, среди других аспектов, отметили в прокуратуре.

В проверках также участвовали депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и народные наблюдатели. Последующие проверки будут проводиться после завершения нынешних проверок, чтобы гарантировать эффективное и своевременное устранение проблем, выявленных в ходе кампании.