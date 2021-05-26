Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Президент США Джо Байден настаивает на том, что различные теории происхождения коронавируса должны изучаться рамках независимого международного расследования, заявила 25 мая на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Он (Байден) выступает за то, чтобы китайская сторона приложила больше (усилий) в предоставлении данных» — сказала Псаки.

Она выразила надежду на то, что Китай последует призывам из Вашингтона и представит больше данных во время «второй фазы» расследования.

Напомним, в марте 2021 года вышел доклад, подготовленный совместно экспертами Всемирной организации здравоохранения и китайскими специалистами по итогам исследовательской работы в Ухане. Документ не содержал убедительных данных о происхождении коронавируса и фактов, которые подтверждали бы, что источник коронавируса изначально появился на продуктовом рынке в Ухане. В США выразили неудовлетворение этим исследованием, обвинив ВОЗ в предвзятости.

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