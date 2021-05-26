Пекин, , 04:58 — REGNUM Согласно промышленному отчету, за последние несколько лет в Китае наблюдается всплеск интереса среди молодых потребителей к отечественным брендам и продуктам, которые включают традиционный китайский стиль и культуру, сообщает агентство Синьхуа.

Интерес китайского народа к отечественным продуктам вырос на 528% по сравнению с 10 годами назад, говорится в докладе, опубликованном совместно интернет-гигантом Baidu и институтом под руководством People.cn.

Улучшение качества и имиджа китайских брендов придало импульс развитию отечественных товаров в растущих секторах, включая одежду, автомобили и косметику, причем их популярность в этом году втрое превысила популярность зарубежных аналогов, говорится в докладе.

Китайские мобильные телефоны лидируют по показателям роста, в связи с тем, что осведомленность потребителей о мобильных телефонах высокого класса выросла до 82% в этом году с 52% в 2016 году, а передовые технологии, включая 5G, чипы и фотографии с искусственным интеллектом, стали модными словами среди потребителей.

Согласно отчету, помимо отечественных продуктов, растет популярность культурной продукции, включая фильмы, игры и анимацию. Рост отечественных брендов не ограничивается ростом данных о потреблении, но больше связан с признанием растущей мощи страны в культуре, технологиях и экономике, сказал профессор Школы журналистики и коммуникаций Университета Цинхуа Шэнь Ян.