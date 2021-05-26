Пекин, 26 мая, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Столкнувшись с серьезными погодными бедствиями, метеорологическое управление Китая подчеркнуло необходимость умножить усилия по совершенствованию служб оповещения на низовом уровне и в связи с недавними крупными событиями, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

С конца апреля в Китае часто фиксировались мощные погодные катаклизмы, а количество осадков увеличилось по сравнению с теми же периодами в предыдущие годы, сообщило Китайское метеорологическое управление (CMA). По словам CMA, ситуация в области предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий очень сложная.

Следует улучшить метеорологическое обеспечение спортивных игр и крупных мероприятий. Планы на чрезвычайные ситуации также должны быть обновлены в отношении метеорологической поддержки крупных событий, стихийных бедствий и несчастных случаев на производстве, говорится в сообщении CMA.

CMA также призвала к развитию навыков самоспасения, чтобы больше людей могли защитить себя от метеорологических катастроф, говорится в сообщении CMA.