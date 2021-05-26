Нью-Йорк, США, , 04:51 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 мая снижением. По итогу дня больше других потерял Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 81,52 пункта (0,24%), до уровня 34 312,46 пункта. S&P 500 подешевел на 8,93 пункта (0,21%), снизившись до уровня 4188,12 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 4,00 пункта (0,03%), опустившись до уровня 13 657,17 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,05 до уровня $66,07 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 мая ростом. По итогу дня больше других вырос Nasdaq.

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