Пекин, , 04:49 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая стремится создать первую национальную пилотную зону интеграции больших данных и будет продолжать объединять усилия для стимулирования развития цифровой экономики и особенно отрасли больших данных, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция прилагает значительные усилия для стимулирования качественного развития, основанного на больших данных, а темпы роста цифровой экономики провинции занимали первое место по всей стране в течение шести лет подряд, заявил губернатор провинции Гуйчжоу Ли Бинцзюнь.

С быстрым ростом цифровой экономики провинции были построены объекты инфраструктуры данных, а новый район Гуань в столице провинции городе Гуйян стал одним из регионов с самым большим количеством сверхбольших центров обработки данных в мире, сказал Ли.

Провинция также стремится содействовать углубленной интеграции больших данных в реальную экономику, борьбе с нищетой и оживлению сельских районов, отметил Ли, добавив, что была создана первая в стране платформа данных правительства провинции, позволяющая в режиме онлайн обрабатывать все государственные услуги на провинциальном, муниципальном и уездном уровнях.

Гуйчжоу успешно организовал шесть международных выставок больших данных, расширяя глобальное сотрудничество в этой области, сказал Ли, добавив, что 7-я международная выставка больших данных пройдет в Гуйяне с 26 по 28 мая.