Пекин, , 04:46 — REGNUM Три компании получили разрешения на запуск своих беспилотных транспортных средств доставки на специально отведенных открытых дорогах Пекина, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Впервые китайская столица разрешит эксплуатацию таких транспортных средств. Гигант электронной коммерции JD.com, компания онлайн-услуг Meituan и производитель автономных транспортных средств Neolix получили идентификационные номера для своих транспортных средств на восьмом международном конгрессе технологий интеллектуальных подключенных транспортных средств в Пекине.

Автомобили будут ездить в Пекинской демонстрационной зоне автономного вождения высокого уровня, которая занимает 60 кв. км в Районе экономического и технологического развития Пекина, также известном как E-Town, и районе Дасин.

Заместитель директора E-Town Кун Лэй сказал, что операторы беспилотных транспортных средств доставки будут осуществлять экспресс-доставку, организацию питания и розничный бизнес в демонстрационной зоне.

В апреле Пекин обновил свою политику в отношении интеллектуальных подключенных транспортных средств в демонстрационной зоне, позволив тестировать и эксплуатировать новые автомобильные продукты, технологии и режимы.