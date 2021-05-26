Москва, , 04:43 — REGNUM Эталонные тарифы на теплоснабжение, которые будут устанавливаться по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, предложили ввести в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

«Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — цитируют «Известия» заместителя главы ФАС Виталия Королева.

По его словам, переход к новой политике ценообразования позволит формировать тарифы исходя из постоянных затрат теплоснабжающих организаций, которые определит ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям.

Таким образом в антимонопольной службе планируют устранить ситуации, когда тарифы растут из-за увеличения расходов теплоснабжающих предприятий на ремонтные работы, топливо, транспорт и при других обстоятельствах.

Проект постановления правительства России об изменении политики в этой сфере ФАС может опубликовать уже в июне.

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