Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM На Сахалине с каждым днём увеличивается очередь желающих привиться от коронавируса. На 25 мая записались на вакцинацию уже 42 319 человек (на 14 мая — 40 732) — за сутки очередь увеличилась на 201 сахалинца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки прививки от коронавируса сделали ещё 615 человек. За всё время массовой иммунизации вакцинировались 73 093 жителя Сахалина.

Вторую дозу препарата от коронавируса за последние 24 часа получили 629 сахалинцев. Полностью завершили курс вакцинации в островном регионе уже 61 058 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один пациент. С болезнью не справился житель Шахтёрска 1958 года рождения. Днём ранее от последствий коронавируса умер житель Южно-Сахалинска 1937 года рождения. Всего в островном регионе жертвами COVID-19 стали, по состоянию на 25 мая, 52 человека.