Прага, , 04:30 — REGNUM Чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника в рамках сокращения состава дипмиссии, сообщила 25 мая журналистам представитель МИД Чехии Эва Давидова.

По её словам, сокращение персонала проводится в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной.

«До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — объявила Давидова.

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По её словам, в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре останутся работать 19 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство сотрудников чешского посольства в Москве являлись гражданами РФ. Прага и Москва перешли на паритет в численности сотрудников посольств после скандала из-за нелепых обвинений Чехии в причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице.

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