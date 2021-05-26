Токио, , 04:27 — REGNUM Японское рыболовное судно столкнулось с российским у побережья острова Хоккайдо в Японии, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, в результате происшествия японское судно перевернулось. Отмечается, что пострадали три рыбака из Японии. При этом уточняется, что они находятся в состоянии клинической смерти — у них остановилось сердце и легкие, однако уполномоченный констатировать смерть медработник пока не осмотрел их. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая на северо-востоке Китая в Желтом море перевернулось рыболовное судно. В результате происшествия семеро членов экипажа пропали без вести.

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