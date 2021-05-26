Сеул, , 04:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 707 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что 684 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Ранее в Южной Корее на протяжении трех дней подряд выявляли не более 600 инфицированных ежесуточно. Центр отмечает, что впервые почти за последние две недели за одни сутки в республике выявляется более 700 носителей коронавируса.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 137 682. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1940 человек.