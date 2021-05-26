Киев, , 04:19 — REGNUM Инициативы президента Украины Владимира Зеленского по созданию «национального сопротивления» и увеличению численности ВСУ свидетельствуют о подготовке к партизанской войне, написал 25 мая сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях», — объяснил он.

Таким образом депутат прокомментировал законопроекты «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности вооружённых сил, которые Зеленский внёс на рассмотрение парламента.

По мнению Рабиновича, за принятием новых законов последует создание на Украине системы территориальных батальонов, которые будут использоваться по решению СНБО и главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские власти увеличили расходы на оборону и безопасность страны с 5,45% ВВП в 2020 году до 5,93% ВВП.

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