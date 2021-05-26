Оттава, , 04:17 — REGNUM Канада призывает к немедленному освобождению временного президента Мали Ба Ндао и главы малийского правительства Моктара Уана, заявил канадский МИД на официальной странице в Twitter.

«Канада осуждает задержание президента, премьер-министра и других членов переходного правительства Мали. Канада призывает к их немедленному освобождению», — говорится в сообщении.

МИД Канады также призвал к проведению всеобщих выборов в Мали в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мали задержали главу государства и премьер-министра. Их под конвоем доставили на военную базу Кати. При этом за несколько часов до ареста президент Мали назначил новое переходное правительство. В российском посольстве рассказали, что обстановка в стране остается спокойной.

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