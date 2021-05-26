Москва, , 04:06 — REGNUM Пациенты с COVID-19 рискуют столкнуться с поражением сосудов, сообщили 26 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Новый маркер поражения выявили сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.

«У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», — говорится в сообщении ведомства.

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Самые высокие показатели по этому анализу специалисты выявили у пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. Кроме того, новый маркер нашли у лиц, контактировавших с больными.

В Роспотребнадзоре добавили, что полученные сведения позволят медикам выявлять пациентов с высоким риском развития сосудистых осложнений обеспечить профилактику этих осложнений.

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