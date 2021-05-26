Южно-Сахалинск, , 04:02 — REGNUM На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один пациент. С болезнью не справился житель Шахтёрска 1958 года рождения. Днём ранее от последствий коронавируса умер житель Южно-Сахалинска 1937 года рождения. Всего в островном регионе жертвами COVID-19 стали, по состоянию на 25 мая, 52 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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За последние 24 часа на Сахалине выявили ещё 17 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 10). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 875 человек.

За сутки врачи выписали в связи с полным выздоровлением ещё 10 пациентов. За всё время с болезнью успешно справились 22 450 сахалинцев. Ещё 373 носителя коронавируса проходят лечение в стационаре или на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19 правительство РФ внесло в Госдуму.