Москва, , 03:51 — REGNUM Правительство Москвы и департамент городского имущества столицы требуют через суд сноса пристройки к зданию в Лопухинском переулке. Иск подан к банку «Адмиралтейский». Дело пока оставлено без движения, истцу дали возможность до 11 июня 2021 года устранить недочёты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к банку был подан 30 апреля 2021 года, но дело не приняли, так как «исковое заявление подано с нарушением требований».

»В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению не приложеныдокументы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (договор от 27.05.1998 года № М-01−011537, договор от 14.04.1995 года ВАМ №5922», — отметила судья Коновалова.

Третьими лицами в споре выступают ООО «Печатный дворъ», управление Росреестра, госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, комитет государственного строительного надзора столицы.

Истец требует признать пристройку общей площадью 34,7 кв. м к зданию в Лопухинском переулке, 6, стр 1 самовольной, обязать привести здание «в первоначальное состояние путем сноса пристроек». Помимо этого, власти столицы настаивают на признании права собственности на пристройку отсутствующим, на обязании освободить земельный участок от этого объекта, провести техническую инвентаризацию здания и обеспечить постановку объекта на государственный кадастровый учёт.