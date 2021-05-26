Москва, , 03:35 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась почти вдвое, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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Сообщается, что к 25 мая на территории страны бушевало 62 лесных пожара на общей площади 5 157 гектаров. Однако уже к 26 мая площадь возгораний снизилась до 2,7 тыс. гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 мая 2021 в России ликвидировано 79 лесных пожаров на площади 3 837 га», — отметили в ведомстве.

В Авиалесоохране добавили, что крупнейшие по площади лесные пожары удалось ликвидировать в Тюменской, Свердловской, Омской областях, а также в Якутии и Башкирии. В настоящее время с лесными пожарами борются 2187 человек личного состава и 441 единица спецтехники.