Чебоксары, 9 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал ситуацию с уголовным преследованием двух бывших сотрудников госслужбы по тарифам и конкурентной политике «плохим примером» для других министерств, констатировав, что «есть соблазн у людей». Он отметил, что фигуранты уголовного дела «годами свои интересы закладывали». И проговорился, что мог бы понять, «если в семье нет куска хлеба». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 9 октября, на заседании чувашского правительства при обсуждении отчёта о работе госслужбы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Михаил Игнатьев, выслушав отчёт главы службы по тарифам Чувашии Марины Кадиловой, обратил внимание, что «по аппарату ничего не сказали». В то время как в ведомстве двое бывших сотрудников привлекаются к уголовной ответственности.

«Здесь исполнительская дисциплина в аппарате, в вашей управленческой команде должна быть. Они же не в один месяц это делали, а там несколько миллионы рублей. Схема по интересам, когда согласовывали тарифы», — отметил глава Чувашии.

«Два сотрудника, работающие уже по 10, по 15 лет в госслужбе. Страх потеряли, что я могу сказать», — отреагировала Марина Кадилова.

«Их надо выявлять, их надо смотреть. Я понимаю, если в семье нет куска хлеба, чтобы покормить детей и т. д., вообще живут за чертой бедности. Но интересы-то закладывают на миллионы рублей. Это же не месяцами, а годами они свои интересы закладывали», — недоумевал Михаил Игнатьев.

Обратившись к Марине Кадиловой, он подчеркнул, что нарушения «выявлять надо было вам самим». И сейчас данная ситуация — «плохой пример» для других служащих»:

«Есть соблазн у людей».

Как сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование попали бывший начальник отдела госслужбы по тарифам Чувашии и её подчинённая. Следственное управление СКР полагает, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года подозреваемые получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах трех коммерческих организаций в сфере электроснабжения. По данным управления, общий размер взяток превысил 4 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.