Буэнос-Айрес, , 03:32 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки скончались еще 576 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 75 056. Также за прошедшие сутки на аргентинской территории выявили еще 24 601 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Аргентине подтвердили 3 586 736 случаев заражения коронавирусом нового года.

Напомним, в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией аргентинские власти решили ужесточить карантин с 22 мая. Он продлится до 29 мая. Отмечалось, что эти карантинные ограничения являются самыми строгими с начала пандемии. Предполагается, что это поможет замедлить распространение инфекции.