Многомиллионный штраф за космодром «Восточный» — по делу вынесен вердикт
Москва, 26 мая, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал ФКУ «Дирекция Космодрома «Восточный» во взыскании крупного штрафа с генподрядчика космодрома в Приамурье — ООО «ПСО «Казань» из Татарии. Решение суда пока не обнародовано, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
25 мая 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Чадова — «в иске отказать полностью». В деле, которое рассматривается с марта 2021 года, речь шла «о взыскании неустойки по государственному контракту №413-СМР003/2018
Напомним, ранее по инициативе 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ казанского подрядчика привлекли к административной ответственности, остановив работы по строительству стартового комплекса «Ангара» на 90 суток. Это решение ПСО обжаловало и приостановку заменили штрафом в 100 тыс. рублей.
В апреле 2021 года к компании депутата Госсовета Татарии прошлых созывов Равиля Зиганшина также проявили интерес силовики. Сообщалось об обысках в офисе.
Космодром для «Ангары»: к подрядчику пришли бойцы СОБРа?
Для справки: контракт с ПСО оценивается почти в 39 млрд рублей. Он был подписан в 2018 году.