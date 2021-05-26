Москва, 26 мая, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал ФКУ «Дирекция Космодрома «Восточный» во взыскании крупного штрафа с генподрядчика космодрома в Приамурье — ООО «ПСО «Казань» из Татарии. Решение суда пока не обнародовано, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Решение суда

25 мая 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Чадова — «в иске отказать полностью». В деле, которое рассматривается с марта 2021 года, речь шла «о взыскании неустойки по государственному контракту №413-СМР003/2018 от 04.10.2018 года в размере 14 600 000 рублей».

Напомним, ранее по инициативе 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ казанского подрядчика привлекли к административной ответственности, остановив работы по строительству стартового комплекса «Ангара» на 90 суток. Это решение ПСО обжаловало и приостановку заменили штрафом в 100 тыс. рублей.

В апреле 2021 года к компании депутата Госсовета Татарии прошлых созывов Равиля Зиганшина также проявили интерес силовики. Сообщалось об обысках в офисе.

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