Белград, , 03:21 — REGNUM Президент Республики Сербии Александр Вучич 25 мая встретился с председателем организации европейской безопасности и сотрудничества и министром иностранных дел Королевства Швеции Ан-Линде, с которым он обсудил приоритеты в сотрудничестве с ОБСЕ, европейский путь Сербии, реформы в области верховенства права, а также укрепление двустороннего и экономического сотрудничества со Швецией. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Президент Вучич подчеркнул наличие исключительного сотрудничества Сербии с ОБСЕ и добавил, что Белград особенно ценит поддержку миссии в комплексном процессе реформ в Сербии, включая опыт в программных областях, таких как демократизация и средства массовой информации, верховенство права, укрепление прав человека и меньшинств, продвижение толерантности и недискриминации.

Собеседники согласились с тем, что роль ОБСЕ — очень важна для региональной безопасности, и что Сербия, в соответствии с принципами этой организации, намерена внести полный вклад в региональную стабильность.

«Для Сербии ключевым интересом является сохранение стабильности в регионе и ориентация на более интенсивное сотрудничество во всех областях», — отметил президент Вучич, добавив, что работа по дальнейшему улучшению региональной связи является фундаментальной отправной точкой внешней политики Сербии.

Затронув европейский путь Сербии, Вучич выразил благодарность за поддержку, которую Швеция оказывает Сербии, особо подчеркнув готовность передать свой опыт процесса вступления в ЕС.