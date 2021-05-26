Брянск, , 03:13 — REGNUM Скандальное дело об экспозиции наследия 75-летия Победы, на которую претендует обанкротившийся завод из Брянска, было пересмотрено судом вышестоящей инстанции. Двадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу конкурсного управляющего АО «85 ремонтный завод» Сергея Богданова на решение суда первой инстанции, отменил его и принял «по делу новый судебный акт». Детали вердикта пока не сообщаются, но он ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

25 мая 2021 года в карточке дела появилась запись Двадцатого арбитражного апелляционного суда — «отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», но документ пока недоступен для ознакомления.

В основе спора лежит договор о передаче имущества завода для экспонирования музейных ценностей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В списке переданного заводом местным властям имущества числится стоящий в городском сквере Брянска танк Т-34, макеты орденов и памятных знаков, знамена. Речь идёт о почти 300 объектах, переданных в 2019 году по договору представителями завода Бежицкой районной администрации Брянска.

В том же мае 2019 года завод, аффилированный с Минобороны России, был признан банкротом и в отношении него ввели конкурсное производство. В рамках данной процедуры арбитражный управляющий провёл ревизию и, обнаружив факт передачи имущества, потребовал вернуть его «в конкурсную массу». Когда возврата не произошло, конкурсный управляющий выдвинул аналогичные требования через суд.

Разбирая скандальное и громкое дело, судья Андрей Солдатов заявил, что переданные предметы представляют собой историческое наследие, доступ к которому должен быть у всех желающих. Более того, он добавил, что требование о передаче наследия с целью включения в конкурсную массу «не может быть удовлетворено, как умаляющее значение подвига народа при защите Отечества».

С вердиктором истец не согласился и попытался обжаловать его.

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