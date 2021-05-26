Белград, , 03:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 25 мая отметил, что извинения президента Чехии Милоша Земана за участие этой страны в бомбардировке в 1999 году — историческое событие, но добавил, что он не верит, что НАТО когда-либо извинится за эти нападения. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Это удивило меня, и мне было очень приятно. Я был очень рад услышать его слова. Это заявление является целебным бальзамом для сербской нации. Таким образом, Земан вошел в историю Сербии и сербской нации и войдет в наши учебники истории», — подчеркнул президент.

Вучич напомнил, что Земан — первый президент, столь высокопоставленный политик, который все еще находится у власти, который совершил что-то подобное.

«Вы знаете, как много это значит для одной маленькой нации в Европе? Наша маленькая нация была атакована 19 иностранными государствами, которые всегда будут говорить, что они совершили это из-за гуманитарной катастрофы из-за детей. Вместо этого они убили 72 детей в Сербии в результате взрыва. Это была цена, которую мы были вынуждены заплатить? Хотели ли они наказать нас таким образом? Это действительно не было законным наказанием», — подчеркнул президент Сербии.