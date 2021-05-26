Сантьяго, , 02:43 — REGNUM В Чили начали вакцинировать против коронавирунсой инфекции лиц моложе 30 лет, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Сообщается, что кампания по массовой вакцинации населения в республике перешла на следующий этап. К настоящему времени уже привито около 50% жителей Чили. Теперь власти намерены провести вакцинацию лиц возрастом от 18 до 29 лет. Ожидается, что к 30 июня будет привито 80% населения страны.

По последним данным, в Чили с начала пандемии выявили 1 339 421 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 28 585 человек.