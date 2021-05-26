Белград, , 03:13 — REGNUM Вакцинированные граждане Сербии и Словении смогут свободно пересекать границы с сертификатом вакцинации, обьявили 25 мая на пресс-конференции главы МИД двух стран. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович также обсудил сотрудничество двух стран и европейский путь Сербии с президентом Словении Борутом Пахором. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Напомним, председателем Совета ЕС через месяц во второй раз станет Словения.

Следующие шесть месяцев будут играть важную роль в решении насущных проблем Европейского союза. В списке приоритетов будет, по словам словенского главы МИД, тема расширения ЕС в странах Западных Балкан.

«Я представил министру самые важные аспекты, которыми будет руководствоваться Словения во время своего председательства. Среди прочего, планируется провести саммит с западно-балканскими государствами, чтобы мы могли приблизиться к решению проблемы и добиться прогресса», — отметил Анже Логар, министр иностранных дел Словении.