Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Санкции против проекта трубопровода «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными для отношений США и Евросоюза, так как проект уже практически реализован, заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — заявил он.

Байден подчеркнул, что всегда выступал против строительства «Северного потока — 2». Однако сейчас газопровод уже практически достроен, и вводить против санкции считается нецелесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил свою обеспокоенность главе МИД Германии Хайко Маасу из-за строительства «Северного потока — 2». Также он обсуждал с немецким коллегой ситуацию в Белоруссии.

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