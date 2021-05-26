26 мая 2021 | Время чтения 15 мин

Организованная, безусловно, умными и весьма коварными людьми операция ударила по главной уязвимой точке власти Лукашенко – по его репутации как лидера, способного продолжать хотя бы в теории обеспечивать продолжение существования белорусского государства

Александр Запольскис, , 09:48 — REGNUM История с задержанием в Минске белорусского оппозиционного активиста и главного редактора телеграм-канала NEXTA, как и любые события подобного рода, имеет множество смысловых плоскостей, большую часть которых аудитория воспринимает поверхностно.

Старый конь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Например, схему проведения операции взять. Она, вне всяких сомнений, изящна. Только очень далекие от реальной гражданской авиации люди могут думать, что пилот самолета принимает решения так же, как водитель частного автомобиля. В действительности, особенно после 11 сентября 2001 года, пилоты обязаны исполнять указания центров управления воздушным движением, в зоне ответственности которых находятся. А ВВС стран принадлежности этих центров имеют право сбивать гражданские борта, отказавшиеся это делать. Ибо заранее никто не может знать точно, что там происходит, на борту, на самом деле и чем отказ способен обернуться потом. Так что лучше перебдеть, чем недобдеть.

И даже если говорить о явных следах подстроенности произошедшего, то почему никто не вспоминает, как 2 июля 2013 года по схожей схеме «сняли из транзитного международного воздушного коридора» пролетавший над Австрией самолет Эво Моралеса? И это вам не какой-то гражданский лоукостер, а самолет президента признанной ООН страны, возвращавшегося домой с международной конференции стран — экспортеров газа. Лишь потому, что проходил саммит в той самой России, которая «приютила» Сноудена, а Моралес имел наглость публично заявить журналистам о своей готовности предоставить ему убежище. США захотели «проверить» конкретный самолет, и они его досмотрели.

Как вполне спокойно прошло задержание Украиной 21 октября 2016 года проживавшего в России гражданина Армении Армена Мартиросяна — журналиста и активиста «Антимайдана». Всего за полсотни километров до границы с Белоруссией украинский диспетчер управления воздушным движением центра «Киев» потребовал от командира гражданского борта немедленно вернуться на аэродром вылета. Хоть позднее СБУ и категорически отрицало применение угрозы задействовать ВВС, а попросту — сбить гражданский борт в случае неподчинения.

Или чуть раньше, 23 февраля 2010, истребители ВВС Ирана перехватили следовавший из Дубая в Бишкек Boeing 737 киргизских авиалиний вообще в нейтральном пространстве над Персидским заливом и принудили к посадке в Бендер-Аббас на юге Ирана. Чтобы задержать летевшего на нем лидера суннитской террористической организации «Джундалла», действовавшей на юго-востоке Ирака и подозревавшейся в связях с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Самолет посадили, клиента изъяли, борт отпустили лететь дальше. И никто, кроме одной Киргизии, тогда и не подумал возмутиться.

Роман Протасевич Цитата из видео Youtube.com

Так чего теперь все вдруг стали «вешать всех собак» на Лукашенко? И ладно бы белорусский оппозиционер сидел тихо и не отсвечивал, как тот же лидер «Джундаллы», летевший по фальшивому паспорту и под вымышленным именем, а коварный белорусский КГБ провел тончайшую точечную спецоперацию в стиле израильского МОССАД. Так ведь нет. Роман Протасевич вел себя так, словно изо всех сил стремился получить «премию Дарвина».

Он в медиаканалах кичился внесением себя в список разыскиваемых белорусскими властями террористов, публично стебался с их неповоротливости. Мол, пока КГБ РБ еще только составляет запрос на выдачу Протасевича в одну страну, он уже «давно переехал в другую». Такой вот лихой колобок, который «от всех ушел» и вот-вот сядет в Вильнюсе. Стоит ли в подобных обстоятельствах удивляться, что сел он совсем не там и совсем не так, как надеялся?

Да и тот факт, что, кроме NEXTA Протасевич являлся главным редактором другого телеграм-канала с, как ему казалось, забавным названием «Беларусь головного мозга», теперь выглядит особенно иронично. Его мать, переживающую за сына, чисто по-человечески понять можно, а вот то, что она и большинство «белорусской оппозиции» называют Протасевича героем и борцом за свободу — более чем показательно.

Им до сих пор кажется, что борьба — это нечто вроде детской игры «в вышибалу». Протасевич «героически» поиграл в борьбу на Майдане, поддерживая там местных радикальных националистов. Даже снялся в военной форме ВСУ для обложки неонацистского журнала «Черное Солнце» группировки Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015. В итоге этой игры «в свободу» сгорела целая страна, еще два десятка лет назад обладавшая промышленной мощью, близкой по масштабам к германской.

Зато получилось весело. Теперь ту же игру эти «борцы за свободу» начали в Белоруссии. Полностью игнорируя реальность и напрочь отрицая не только неизбежность разрушительности ее последствий, но и отчего-то пребывая в убеждении, что запад спит и видит, как бы найти много-много денег, чтобы подарить их белорусским оппозиционерам «на ускорение развития промышленности и демократии в Белоруссии».

Протестные акции в Минске. Октябрь 2020 года © ИА REGNUM

Впрочем, игра действительно ведется. Только не ради их облагодетельствования, а ровным счетом наоборот, для расширения пространства полного хаоса в российской геополитической зоне влияния в Восточной Европе. Белорусская прозападная оппозиция в целом и Протасевич персонально в ней использованы в качестве дешевого расходного материала, дальнейшая судьба которого авторов операции не интересует вообще никак.

Более того, этими авторами являются даже не белорусский КГБ и не президент Лукашенко. На самом деле их «сыграли» тоже, воспользовавшись полезным идиотизмом поведения и мышления редактора оппозиционных медиаканалов.

После провала очередной версии цветной революции во время белорусских президентских выборов летом 2020 в этой стране сложился классический клинч. Несмотря на все потраченные деньги и местами вполне даже свежие тактические идеи, белорусская прозападная оппозиция продемонстрировала откровенную беззубость. Из-за чего «вышло совсем не как в Киеве».

В том числе вскрылось вопиющее расхождение в заявленных и фактических масштабах народной поддержки этих «играющих в борьбу». Оказалось, что социальное недовольство в РБ действительно присутствует, но вызвано оно вовсе не тем, что Лукашенко и коварная Россия мешают стремлению «народа» скорейшим образом «войти в состав дружной семьи Объединённой Европы». Люди недовольны исключительно ухудшением жизни и падением её материального уровня, а также беспросветностью её дальнейших перспектив.

Александр Григорьевич попал под раздачу лишь потому, что давно и прочно публично продвигал императив «государство — это я», позиционируя себя главным и единственным защитником народных чаяний, «хорошим царем», вынужденным лично, в ручном режиме руководить «плохими боярами». Эта персонализация института государства в его лице сейчас к нему бумерангом и вернулась.

Конечно, не без оснований, тут двух мнений быть не может. Он действительно управлял страной как самым обычным колхозом, не понимая и не осознавая, где, в чем и почему такое представление ошибочно. А также почему свобода всегда оказывается лишь осознанной необходимостью. Так что происходящее в Белоруссии и вокруг неё является и его личной «заслугой», за которую в действительности «отвечать перед народом» Лукашенко не только не хочет, но и не считает нужным. Просто потому, что не понимает сути и смысла самой этой связи.

Однако следует признать, — созданная им государственная конструкция оказалась достаточно стойкой против технологии госпереворота по схеме «цветной революции». Власть сумела удержать ситуацию под контролем без большой крови и даже смогла канализировать протесты в относительно позитивное русло — вы хотите новой конституции, ладно, давайте вместе попытаемся ее написать, какие ваши предложения?

Протестные акции в Минске. Октябрь 2020 года © ИА REGNUM

Но купирование остроты публичных гражданских протестов лишь выглядело победой белорусских властей. Фактически оно стало своего рода заклепыванием свистка продолжающего критично перегреваться парового котла. Вызывающие рост недовольства экономические проблемы никуда не делись. Скорее наоборот, они начали усиливаться под действием глобальных факторов, влияния на которые у Минска не существует даже в теории.

Кризис системы капитализма, экономический ущерб от эпидемии коронавируса, усиление американской геополитической экспансии в Европу, распад некогда «общего свободного мира» на изолированные кластеры и переход глобальной конкуренции США с Китаем в экзистенциальную плоскость радикально сократили пространство многовекторного маневрирования для Белоруссии. Пришло время выбирать, к какому из формирующихся новых «больших блоков» прибиваться.

Причем выбирать не на своих собственных условиях, а по принципу «лучшего из худшего». Но именно это в одинаковой степени отказываются принимать в качестве объективной реальности как действующая власть страны в лице Лукашенко, так и те, кто там топят «не за Лукашенко, но за безусловное сохранение полной государственной независимости», а также те, кто «за западный выбор, демократию и против России».

С очень небольшой разницей в деталях. «Западникам» хочется осуществления мечты просто как капризным детям. Отсюда и берется непонимание оппозиционерами тупиковости «западного выбора». Той Европы, в которую они рвутся, не существует уже минимум лет 15, да и раньше она в действительности была существенно не такой, как представляется в их мечтах. Нынешний ЕС сам находится под американской атакой, а Вашингтону Белоруссия интересна лишь в качестве «еще одной Украины» на границе с РФ. Гниющей, разваливающейся, деградирующей, с сокращающимся и деградирующим населением.

Впрочем, тотальная мечтательная неадекватность для белорусской оппозиции вообще типична, и Протасевич — наглядное тому подтверждение. Эдакий художественный гимнаст, по приколу полезший играть в большой хоккей, но напрочь не желавший понимать, в чем состоит принципиальное различие между индивидуальным красивым катанием на коньках и жесткой командной игрой суровых мужиков на том же льду.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

В отличие от «западников», так называемым «змагарам» хочется просто сохранения полной государственной геополитической независимости Белоруссии, потому что потому. Вот хочется и всё. Мол, почему это у России она есть, у Литвы, с Латвией и Эстонией, у прочих бывших советских республик — тоже есть, а Белоруссия с чего должна от независимости отказываться? Не желаем и точка! А все эти экономики, геополитики, тенденции с динамиками — это все сказки, придуманные на Мосфильме. Этим бы людям вдумчиво почитать пьесу Чехова «Вишневый сад», но увы, поздно, не в коня корм.

Тем не менее в своем стремлении, «не считаясь ни с чем», сохранить полную государственную субъектность белорусские «независники» тем самым совпадают по интересам с позицией власти Лукашенко. А так как их доля в населении страны остается если не подавляющей, то весьма и весьма значительной, существенно превосходя размер сегмента «западников», то идейный союз двух углов треугольника оказывается достаточным для консервации ситуации в состоянии «ни себе ни людям».

И вот это создало проблему абсолютно для всех. Россия положение изменить как бы не может. По двум причинам. Во-первых, на протяжении полутора десятков лет Лукашенко старательно искоренял в белорусском политическом и экономическом поле любую пророссийскость, добившись ее полного выжигания. Потому схема влияния на государственный курс через расширение поддержки «своим» сторонникам неработоспособна.

Во-вторых, Москва традиционно выступает в первую очередь за легитимность, лишь в совершенно особых случаях отступая от принципа работать с законно избранными местными властями. Но тут тоже проблема, так как законная власть — это Лукашенко, который, с достойным лучшего применения упрямством и полностью игнорируя здравый смысл, цепляется за безусловность сохранения геополитической субъектности РБ, полностью саботируя проект Союзного государства. Просто потому, что взобраться в кресло его единоличного руководителя ему точно не светит.

Но и Запад сдвинуть ситуацию с мертвой точки тоже не в состоянии. Идея альтернативного «народного белорусского президента в изгнании» не взлетела. Светлана Тихановская на этот уровень явно не потянула. Да и с деньгами не заладилось тоже. Для Западной Европы вторая Украина в Восточной Европе означает лишь усиление головной боли — тут и на одну денег уже не хватает. США всерьез вкладываться не желают тем более.

Да и в кого вкладываться, в таких лихих «колобков», как Протасевич? Едва западные СМИ начали лепить из него несгибаемого пламенного борца за свободу, которого жесточайше пытают в кровавых застенках лукашенковского КГБ, почти готовую сакральную жертву, как он выступил по телевизору из камеры с вполне целым и здоровым лицом и с заявлением, что со следствием сей игрок в борьбу сотрудничает добровольно и полностью. Чем обломал такие перспективные планы.

Самолет авиакомпании Ryаnair Adrian Pingstone

Сложилась уникальная ситуация редчайшего совпадения в локальной точке стратегических интересов абсолютно всех реальных акторов процесса. Даже у прямых антагонистов. Везде и всегда такое положение разрешается одинаково. Кто-то один придумывает новых ход, а оппоненты просто ему не мешают, как бы на время случайно отвернувшись в другую сторону.

В данном случае изобретателем решения оказался Запад. Бесспорно, четких и однозначных доказательств этому тезису на данный момент нет. Но если анализировать детали, то сложно отрицать, что откровенно глупое и вызывающее поведение главного фигуранта задержания просто не могло возникнуть без того, чтобы кто-то им уважаемый как «большой папа», фигурально выражаясь, не похлопал по плечу со словами «гуд, Вальдемар, гуд». Мол, ты такой крутой и неуловимый, а вся эта «белорусская кровавая гэбня» настолько неповоротлива и глупа, что им тебя ни в жизнь не поймать.

Даже если ты станешь над ней в открытую глумиться. Зато ты сможешь своим примером показать остальным, воодушевить их на усиление протестной активности, и, кто знает, кто знает… кто может исключать, что… ведь нации всегда требуется молодой и энергичный лидер… А если что, вся мировая демократическая общественность… в едином порыве… не даст тебя в обиду.

И он пошел откровенно куролесить. Искренне веря в собственную неуязвимость и величие. Классическая схема «на живца». В идеальном исполнении — когда живец о своем истинном предназначении не догадывается, свято полагая, что это именно он «вертит за бороду всех этих сильных мира сего».

Почему этим «папой» не могла быть Москва? Потому что она ни при каких обстоятельствах не смогла бы вызвать всю последующую международную реакцию. После инцидента в Минске летать над своей территорией всем белорусским авиакомпаниям запретили Евросоюз и Украина, чем сразу обрезался список доступных для полетов направлений только до России, Туркмении, Казахстана и еще нескольких стран.

Кроме того, прекратятся поступления в белорусскую казну и за транзитные перелеты зарубежных авиакомпаний. О приостановке полетов через РБ или о желании сделать это в ближайшее время уже заявили KLM, Air France, British Airways, Lufthansa, Finnair, Iberia, KlasJet, LOT, SAS, Singapore Airlines и WizzAir.

Фактически это означает потерю около 1,1% белорусского ВВП, формировавшегося авиатранспортом. Если государственная «Белавиа» в новых санкционных условиях еще может хотя бы надеяться на какие-то бюджетные дотации, то остальные компании попросту загнутся.

Мог бы их всех заставить пойти на этот шаг Путин — вопрос очевидно риторический. Отсюда и вывод о принадлежности инициатора операции. Зато выгоду приобретают все, включая Россию.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Западу удалось не просто опять дестабилизировать положение в Белоруссии, а создать ситуацию усугубления кризиса. Санкции ударили не только по пассажирам, но и по авиационной отрасли страны. Неизбежны сокращения, следовательно, и недовольство граждан, потерявших работу. Причем направлено оно будет конкретно на Лукашенко как лицо, «отдавшее приказ».

А самое главное, Лукашенко, только что своим указом попытавшийся возвести в стране информационную крепость, запретив или радикально ограничив информационную деятельность СМИ на территории страны, фактически отдал информационное и политическое поле противнику. И не просто противнику, а непосредственно лимитрофам, которые стали над Белоруссией и ее президентом открытым текстом глумиться.

Например, давеча мэр Риги собственным волюнтаристским решением заменил официальный государственный флаг РБ на оппозиционную бело-красно-белую «погоню» на проходящих в столице Латвии Олимпийских играх по хоккею. В лучших традициях «а что он мне сможет сделать!».

Мало того, депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит «всех политзаключенных». Последнее, конечно, является полнейшей глупостью, но сам факт ее озвучивания далеко не последним лицом страны требует от Минска каких-то не менее значимых шагов. Но что может сделать Лукашенко? Приказать танковым бригадам белорусской армии штурмом взять Ригу? Выслать латвийских дипломатов? Ну выслал, Рига ответила зеркально, и дальше что?

Организованная, безусловно, умными и весьма коварными людьми операция ударила по главной уязвимой точке власти Лукашенко — по его репутации как лидера, способного продолжать хотя бы в теории обеспечивать продолжение существования белорусского государства. Репутации не столько вовне, сколько в первую очередь внутри страны. Причем даже не всей, а ее единственной основы — вертикали личной власти среди его собственной команды. Какие из происходящего выводы для себя сделает именно она — теперь становится главным вопросом ближайшего периода.

Вариантов, в сущности, у них остается немного. Самый разумный — очевиден. Но в какой форме и когда они для себя сочтут его наилучшим — пока остается неясным. Однако в любом случае понятно, что ситуация с Белоруссией безоговорочно выбита из состояния стабильности.