Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Президент США Джо Байден отказался рассказывать о санкциях, которые Вашингтон собрался применить против Белоруссии, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что американскому президенту задали вопрос о том, какие конкретно меры Вашингтон предпримет против Минска. Байден отвечать на вопрос отказался. Он лишь заявил, что уже ряд санкций против Белоруссии действует, однако не стал развивать тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на личной встрече ситуацию в Белоруссии и Украине. Она добавила, что Вашингтон очень обеспокоен ситуацией в Белоруссии.

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