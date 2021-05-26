Нукуалофа, , 01:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался по координатам 17,5551 градуса южной широты и 174,7269 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 174,22 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 32 километрах от города Амахай на глубине 35 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии