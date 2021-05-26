Приштина, , 03:20 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 мая заявил, что армия Косово впервые участвует в совместных учениях с армией США на своей территории.

На своей странице в социальной сети Twitter Курти заявил, что косовские части демонстрируют профессионализм и приверженность своему делу при выполнении различных упражнений в рамках учений Defender Europe 21 в Косово, Хорватии и Албании .

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В тот же день министр обороны Косово Арменд Мехай заявил, что Косово стремится в НАТО и отметил, что Косово и его вооруженные силы яркоо демонстрируют приверженность тесному партнерству с США.

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