Приштина, , 02:40 — REGNUM В помещении министерства обороны Косово 25 мая министром обороны края Армендом Мехаем и послом Великобритании в Приштине Николасом Абботтом был подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны действовали от имени министерства обороны Косово и правительства Великобритании.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью меморандума названо повышение мощностей, располагаемых министерством обороны для проведения процесса реформ.

Стороны подчеркнули необходимость повышения эффективности работы государственного сектора Косово и восстановления доверия граждан к властным институтом посредством введения прозрачных и хорошо управляемых процедур.

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