Тирана, , 02:22 — REGNUM В Албании 25 мая в результате обследования 3366 человек выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 81 пациент выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 229 случаев заражения коронавирусом. 128 907 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2447 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 875, из них абсолютное большинство — 439 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 43 пациента — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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