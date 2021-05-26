Гавана, , 01:29 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на кубинской территории выросло до 901 человека. Также за прошедшие сутки в республике выявили еще 1291 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на Кубе подтвердили 135 499 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 власти Кубы решил ужесточить ограничения в стране. В частности, всем кубинцам, возвращающимся на родину, необходимо будет пройти карантин в течение одной недели. Отмечается, что меры вступят в силу с 5 июня.