Владимир Киберов, , 09:48 — REGNUM Если изменение климата действительно представляет собой «экзистенциальную угрозу», в которую СМИ хотят заставить нас поверить, почему нас кормят постоянным потоком пропаганды вместо фактов?

Об этом в цикле статей под названием «Пропаганда изменения климата против фактов» рассуждает журналист Говард Зирер. ИА REGNUM предлагает вашему вниманию перевод первой статьи этого цикла.

Достаточно увидеть грязный выхлоп дизельного двигателя или провести день в Пекине, чтобы понять, что люди негативно влияют на окружающую среду. И нет никаких сомнений в том, что люди оказывают определенное влияние на климат. Но степень этого воздействия всё ещё остается довольно неопределенной по сравнению с естественными силами, которые изменяли климат на протяжении тысячелетий.

Экологические активисты, убежденные, что люди являются основным источником изменений, столкнулись с проблемой привлечения внимания к явлению, которое, в отличие от выхлопа дизельного топлива, легко игнорировать. Чтобы преодолеть апатию общества, они рассказывают о сценариях конца света, чтобы мотивировать людей на поддержку политики сокращения выбросов углекислого газа.

Пропагандируя катастрофические прогнозы, мировые СМИ отказались от ответственной проверки фактов в пользу слепого повторения самых невероятных климатических заявлений.

В специальном отчете федерального правительства США о климате за 2017 год подчеркивается, что в 48 штатах «количество рекордов высоких температур, установленных за последние два десятилетия, намного превышает количество рекордов низких температур». С 1900 года не наблюдалось увеличения количества новых рекордных максимумов, но наблюдалось уменьшение количества новых минимумов. Это неудивительно, поскольку мы вышли из Малого ледникового периода примерно в 1850 году.

В отчете Национальной академии наук за 2019 год говорится, что «масштабы и частота некоторых экстремальных явлений увеличиваются», но не содержится никаких данных, подтверждающих это утверждение. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата — главный источник информации о климате для планеты — заявляет, что ко всем подобным заявлениям следует относиться с «низкой степенью доверия».

Доктор философии Массачусетского технологического института и заместитель министра энергетики по науке Стивен Кунин идет дальше, утверждая:

«Отчет был написан больше для убеждения, чем для информирования. Он маскируется под объективную науку, но был написан как… пропаганда».

Газета The New York Times демонстрирует, как средства массовой информации осуществляют пропаганду климатической повестки без каких-либо попыток проверки фактов. Газете не хотелось бы, чтобы факты мешали её предпочтениям.

Вот фразы из её пропагандистских репортажей:

«…Как предотвратить климатическую катастрофу… выбросы парниковых газов по-прежнему опасно растут… мы бредём во сне к климатической катастрофе, и нам необходимо проснуться и принять срочные меры».

Еще из The New York Times:

«Выводы остаются неутешительными. Страны не смогли остановить рост выбросов парниковых газов, несмотря на неоднократные предупреждения ученых; при этом Китай и США, два крупнейших загрязнителя, ещё больше увеличили свои выбросы в прошлом году».

Тем не менее факты из репортажей The New York Times, снабжены гиперссылками, которые доказывают предвзятость газеты и её ангажированность в пропаганде изменения климата. К тому же подзаголовки статей не отражают того, что говорится в самой статье; а в ней говорится, например, о том, что выбросы CO 2 в Китае «выросли меньше, чем ожидалось». Зато США обвиняются в том, что в 2018 году их выбросы выросли на 2,7%, что является «вторым по величине приростом с 2000 года». Верно, но если вчитаться в текст статьи, то выясняется, что рост произошел только после «трех лет непрерывного спада». Большинство читателей никогда не поймут, что рост выбросов в 2018 году объясняется «скачком экономического роста» и «более холодной погодой».

США — единственная развитая страна, добившаяся значительного и последовательного сокращения выбросов парниковых газов в последние годы, главным образом благодаря замене угля природным газом для выработки электроэнергии. Природного газа много, и его цена резко упала благодаря технологии гидроразрыва пласта.

Наука о климате невероятно сложна. Этим, скорее всего, объясняется тот факт, что журналисты, не удосужившись разобраться в деталях, предпочитают сочинять тревожные заголовки, потому что приближающийся климатический апокалипсис хорошо продается в газетах и на веб-сайтах. Повествование о судном дне — это в основном изобретение журналистов для их собственного удобства: оно избавляет их от необходимости разбираться в сложной теме.

Вот вопиющий пример безответственности СМИ: крайне левый веб-сайт Axios сообщил своим политически заинтересованным читателям, что способ «быть умным» в вопросах изменения климата — это понять, что «в науке о климате одна сторона — это научный консенсус, а другая — небольшая, но громкая группа людей, пытающихся с ним бороться». Другими словами, Axios считает «разумным» рассматривать сложную проблему примитивным способом, который можно назвать «хорошие парни против плохих парней» или «верующие против отрицателей».

В результате такой пропаганды в СМИ широкие круги общественности считают, что сама жизнь на планете Земля висит на волоске. Шведская девушка-подросток Грета Тунберг стала мировой знаменитостью, обвиняя мировых лидеров словами: «Вы украли мои мечты и мое детство». Драматический, эмоциональный театр, настоящее искусство пропаганды.

Продолжение следует…

