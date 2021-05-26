Скопье, , 01:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 25 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 1489 образцов в стране выявили 14 носителей коронавируса. Еще 103 человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 081 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5342 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее умерли 18 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 147 043 пациента выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 2686 человек.

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