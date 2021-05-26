Нью-Йорк, США, , 01:12 — REGNUM К проекту сериала HBO «Десять тысяч кораблей», который станет ещё одним приквелом «Игры престолов», присоединилась писательница Аманда Сигел (Amanda Segel). Об этом 26 мая сообщил портал Сomicbook.

Сигел, ранее работавшая над такими шоу онлайн-кинотеатра Hulu, как «Хелстром» и «В поле зрения», выступит в качестве сценариста. Стоит отметить, что она кое-что знает о кораблях, поскольку участвовала в реализации проекта «пиратского» сериала по игре Skull and Bones компании Ubisoft.

Напомним, события сериала «Десять тысяч кораблей» будут происходить за тысячу лет до тех, что были показаны в «Игре престолов». В производстве HBO сейчас также находится шоу-приквел «Дом Дракона» на основе вселенной, созданной писателем Джорджем Мартином.

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