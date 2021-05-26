Москва, , 09:20 — REGNUM С 26 мая в Москве начинается прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Об этом 26 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По задумке организаторов, мероприятие будет состоять из трех программ: обучающей, акселерационной и постакселерационной.

«Акселераторы — относительно новое направление поддержки бизнеса, которое правительство Москвы развивает с 2019 года. В этом году мы приглашаем к участию в одном из таких проектов предпринимателей, работающих в креативных сферах. Основная программа акселератора креативных индустрий продлится десять недель. Подготовку смогут пройти 90 команд», — сказала вице-мэр.

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