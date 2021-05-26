Белград, , 01:52 — REGNUM Гражданин Косово Блерим Мачастена 25 мая был освобожден из сербской тюрьмы и провозглашен невиновным. Об этом сообщила спикер Социал-демократической партии Косово Натюра Кучи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мачастена, активист Социал-демократической партии, был арестован в декабре 2020 года на КПП в Мирове.

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Сербия неоднократно задерживала обвиняемых в терроризме граждан Косово, пересекавших границу и летавших транзитом через территорию этой страны.

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