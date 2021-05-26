Джакарта, , 01:02 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 32 километрах к юго-востоку от населенного пункта Амахай. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Сведений о возможных пострадавших или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его очаг находился в 48 километрах от города Ачех на глубине 49 километров. Информации о разрушениях или жертвах не поступало.

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