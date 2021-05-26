Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Компания Cloud Imperium Games предоставит геймерам возможность в течение недели бесплатно играть в космический симулятор Star Citizen. Об этом она сообщила на своём сайте.

Акция уже стартовала и завершится она 3 июня 2021 года. До этого момента желающие познакомиться с космической игрой-«долгостроем» получат доступ к множеству кораблей и игровым событиям.

Напомним, Star Citizen находится в разработке уже более 9 лет. Впервые этот масштабный проект был анонсирован в апреле 2012 года, в стадию альфа-версии он вышел в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Star Citizen из пострадавшего Техаса недовольны руководством