26 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» предлагает в случае победы на выборах ввести справедливый базовый доход для каждого гражданина России с момента его рождения в 10 тысяч рублей в месяц. А почему 10, а не 15? И непонятно, как эта выплата на бедность, по заявлениям лидеров партии, сделает граждан собственниками национального богатства. Тогда надо не с выплат начинать, а с оформления долей собственности в кооперативном государстве

Ангелина Потеряйко, , 09:54 — REGNUM

«Спаситель России» Цитата из к/ф «Ширли-мырли». Реж. Владимир Меньшов. 1995. Россия

Фрагмент кинокомедии «Ширли-Мырли»: алмаз «Спаситель России» — каждый житель России сможет три года проживать на Канарских островах.

Справедливый базовый доход должен составить примерно 10 тысяч рублей, чтобы закрыть базовые потребности населения.

Об этом сообщил член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРПЗП) Николай Стариков на пресс-конференции, посвященной инициативе партии по введению ежемесячной безусловной выплаты всем гражданам России.

Справедливый базовый доход (СПД) в версии СРПЗП — это регулируемая государством выплата гражданину по факту его рождения. Справедливость заключается в распределении, основанном на принципе социальной справедливости, начиная с наименее защищенных слоёв населения — детей и пенсионеров.

Председатель Центрального совета партии Геннадий Семигин высказал уверенность в том, что, получая 10 тысяч рублей в месяц, жители России почувствуют себя достойно, они начнут действовать, искать работу, у них появится психологическое спокойствие. Он даже предположил, что в результате получения такого дохода может произойти маленькая революция в действиях человека и в его труде. Председатель палаты депутатов партии Захар Прилепин считает, что эти 10 тысяч несут нагрузку патриотически-философического свойства: страна таким образом демонстрирует свою радость по поводу рождения нового гражданина.

Николай Стариков. Всероссийская пресс-конференция об инициативе по введению Справедливого базового дохода для граждан РФ Spravedlivo.ru

Создаётся ощущение того, что СБД — это самая привлекательная часть кампании партии перед выборами в Государственную думу. Привлекательность заключается в обещании раздачи денег, что очень нравится людям. Например, лидер партии Сергей Миронов прямо указал на то, что успех введения СБД зависит от голосов избирателей на сентябрьских выборах.

Он также обосновал идею СБД как научную и подтвержденную экспериментально, правда, не в России, а в Бразилии, в американских штатах Калифорния и Аляска, в Италии, Испании, Швейцарии и некоторых других странах.

Деньги на выплаты СБД партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предлагает брать из специального Фонда национального народосбережения, законопроект о котором до сих пор не рассмотрен в Госдуме. Фонд планируется пополнять из доходов от продажи углеводородов.

Один из авторов идеи справедливого базового дохода директор НИИ Развития конкуренции и отношений собственности РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Беляев внёс некоторую ясность в концепцию СБД, от чего она стала отдалённо напоминать кампанию по ваучерной приватизации, проходившую в России в самом начале 1990-х годов. Он заявил, что все граждане должны стать собственниками национального богатства, а с помощью технологии блокчейн процедуру осуществления выплат можно сделать прозрачной.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, есть ли у партии Справедливая Россия, кроме экономической программы и лозунгов, научно выверенный алгоритм вывода страны из экономического кризиса и соответствующая экономическая модель, которая позволила бы вывести страну на траекторию постоянного роста качества жизни каждого члена общества, Николай Стариков ответил, что у партии есть серьезные научные кадры, которые выработали предвыборную программу партии: в ней изложены основные положения генерального плана развития России с учетом теории динамических межотраслевых балансов, а СБД является первым шагом внедрения такого плана.

Андрей Подойницын. Всероссийская пресс-конференция об инициативе по введению Справедливого базового дохода для граждан РФ Spravedlivo.ru

Член центрального Совета партии СРПЗП Андрей Подойницын замахнулся на глобальный и научный подход к СБД, назвав его первым шагом политэкономической трансформации всей экономической системы РФ. Он подчеркнул, что весь мир находится сейчас в состоянии поиска новой парадигмы социально-экономического развития, и, в отличие от пути инклюзивного капитализма, мы можем пойти по пути нашей российской традиции. Он также упомянул такой прогрессивный и единственный инструмент, способный в умелых руках вывести страну из экономического кризиса, как динамическая модель межотраслевого баланса, разработкой которой активно занимается только Научная школа стратегического планирования Н. И. Ведуты.

Сегодня концепция инклюзивного капитализма и «большой перезагрузки» направлена на усиление координации деятельности крупнейших корпораций для укрепления их власти, и для этого используются возможности искусственного интеллекта для управления людьми. Единственной альтернативой этой концепции является реализация усиления национального суверенитета государства, где ИИ помогает координировать деятельность всех участников процесса производства для обеспечения роста экономики. Динамическая модель межотраслевого баланса (ДММОБ) служит ядром для создания такого ИИ.

К сожалению, судя по высказываниям Андрея Подойницына, роль ДММОБ в его понимании сводится к «отслеживанию цен». На его взгляд, обсуждать этот инструмент скучновато, так как он, по его мнению, является всего лишь средством. А целью, которую ему интересно обсуждать, являются 10 тысяч рублей.

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