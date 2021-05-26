Вашингтон, , 00:45 — REGNUM В сети появилась информация о том, что презентации компаний Xbox и Bethesda состоятся во второй день выставки видеоигр E3 2021. Об этом 25 мая сообщил автор портала VentureBeat Джефф Грабб во время twitch-трансляции.

Журналист сказал, что, по его информации, проведение совместного мероприятия Xbox и Bethesda запланировано на 13 июня 2021 года. Он отметил, что он не знает точное время начала трансляции, но предположил, что она начнётся в США «утром», в 10:00 по тихоокеанскому стандартному времени (20:00 по московскому времени).

Напомним, выставка достижений в индустрии видеоигр E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня 2021 года в онлайн-формате. Ранее ИА REGNUM сообщило, что регистрация на неё стартует 3 июня 2021-го.

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