Москва, , 00:38 — REGNUM Длительность полного лунного затмения 26 мая составит 14,5 минуты. Его смогут наблюдать жители Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны», — отметили в планетарии.

Затмение с учётом частных фаз продлится больше трёх часов — с 12:45 до 15:53 по московскому времени. Сильнее всего Луна погрузится в северную часть земной тени 14:19 мск. При этом затмение будет совпадать с прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки орбиты. Такое сочетание считают редким, поскольку астрономическое событие происходит раз в 12 лет.

В планетарии добавили, что увидеть затмение в России смогут только жители Дальнего Востока — Хабаровского и Приморского краев, а также на Камчатке и Чукотке.

Ранее профессор Университета Кёнхи (Южная Корея) Евгений Зубко сообщал, что «увеличение» размера Луны во время затмения будет разглядеть трудно, и наблюдениям может помешать плохая погода.

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