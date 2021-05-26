Вашингтон, , 00:27 — REGNUM В американском App Store стала доступна для скачивания новая социальная сеть Poparazzi. Об этом сообщило издание vc.ru.

По данным издания, в первый же день выхода приложение стало самым скачиваемым среди американских пользователей. Такого результата сервис достиг благодаря списку ожидания в 500 тыс. человек, который разработчики набрали с помощью роликов в TikTok.

Добавим, что по задумке создателей Poparazzi, пользователи должны фотографировать только других людей. Сначала в профиле отображаются снимки, сделанные другими пользователями, а затем — кадры, снятые самим владельцем аккаунта в соцсети.

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