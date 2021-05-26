Баку, , 00:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось с призывом к Армении не нагнетать напряжённость на армяно-азербайджанской границе, говорится в распространённом 25 мая заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Таким образом там прокомментировали сообщение из Еревана о гибели армянского военнослужащего в перестрелке с азербайджанскими военными.

«Очередная ложь, распространенная армянской стороной, является попыткой целенаправленного использования противоположной стороной инцидента, произошедшего между своими вооруженными силами, для нагнетания напряженности в пограничном пункте», — сообщили в МИД Азербайджана.

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Ранее Минобороны Армении заявило, что военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела, совершенного с азербайджанской стороны границы в районе села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

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