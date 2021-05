Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Американский рэпер Lil Nas X стал гостем в ток-шоу телеканала NBC под названием The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте 25 мая.

https://twitter.com/LilNasX/status/1397012591319322624

В качестве наряда для участия в съёмках рэпер выбрал шотландскую юбку. Это решение удивило фанатов. Однако рэпер объяснил причину появления на ток-шоу в килте: «Перестаньте спрашивать меня, почему я ношу юбку, я больше никогда не буду доверять брюкам!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эфире телепередачи Saturday Night Live (SNL) музыкант Lil Nas X исполнял песню MONTERO (Call Me By Your Name). Во время выступления у него порвались кожаные штаны, однако он продолжил петь, прикрыв разошедшийся шов ладонью.

