Нью-Йорк, США, , 23:56 — REGNUM В США на 75 году ушел из жизни актёр и певец Сэмюэл Э. Райт, подаривший голос крабу Себастьяну в фильма и сериалах «Русалочка». Об этом 25 мая сообщила twitter-страница города Монтгомери (штат Нью-Йорк, США).

О причинах смерти актёра не сообщается. Администрация аккаунта разместила в публикации фото из 90-х годов XX века, на котором покойный запечатлён вместе с молодым главой Монтгомери и его братом.

https://www.facebook.com/TownofMontgomeryOfficial/posts/331474495039272

Сэмюэл Э. Райт родился 20 ноября 1946 года. До того, как как озвучить Себастьяна в мультфильме «Русалочка» 1987 года он выступил в качестве актёра в различных проектах. Райт исполнил песню «Under the Sea», которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня».