Джакарта, , 23:55 — REGNUM Всплывающая спасательная камера и ряд других элементов затонувшей подводной лодки Nanggala-402 ВМС Индонезии были подняты с глубины 870 метров в районе острова Бали с помощью специального судна ВМС КНР «Исследователь 2», сообщают индонезийские СМИ.

Напомним, пропавшая в ходе учений субмарина также была обнаружена с помощью ВМС Китая.

На данный момент субмарина, которая «потеряла целостность корпуса», лежит на глубине 870 м.

На поверхность была поднята всплывающая спасательная камера, которой не смог воспользоваться экипаж Nanggala-402. По мнению командования ВМС Индонезии, это доказывает версию взрыва во время торпедных стрельб.

По словам командующего 2-м флотом ВМС Индонезии контр-адмирала Ивана Иснурванто, следующая фаза операции по поднятию затонувшей субмарины может начаться 26 мая.

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